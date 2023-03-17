Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası Ahmet Oğuz: Böyle şeylere kırmızı kart verilirse...

Konyasporlu futbolcu Ahmet Oğuz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Ahmet Oğuz, Leo Dubois ile yaşadıkları pozisyon hakkında, "Top arada kaldı, ben de ayağımı uzattım. Top geçtikten sonra bastım. Hoca da söyledi, bakacağız dedi. Yani hakem! Kırmızı da olabilir, sarı da olabilir dedi. bir pozisyon sonrası arkadaşımıza da sarı kartı verdi. Daha dikkatli olmamızı söyledi.

Galatasaraylılar 'Kırmızı kart' der, Fenerliler ve Beşiktaşlılar demez. Hocanın takdiri. O sarıdan yana kullandı. Ben de sarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü isteyerek ve bilerek yapılan bir şey değil. Böyle şeylere kırmızı kart verilirse futbol oynanmaz." ifadelerini kullandı.