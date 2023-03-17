Haberler Konyaspor Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası Ahmet Oğuz: Böyle şeylere kırmızı kart verilirse...

Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası Ahmet Oğuz: Böyle şeylere kırmızı kart verilirse...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Yeşil-beyazlılar mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Konyaspor'da Ahmet Oğuz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, Leo Dubois ile yaşadıkları pozisyon hakkında konuştu. İşte o sözler...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 23:21
Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası Ahmet Oğuz: Böyle şeylere kırmızı kart verilirse...

Konyasporlu futbolcu Ahmet Oğuz, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ahmet Oğuz, Leo Dubois ile yaşadıkları pozisyon hakkında, "Top arada kaldı, ben de ayağımı uzattım. Top geçtikten sonra bastım. Hoca da söyledi, bakacağız dedi. Yani hakem! Kırmızı da olabilir, sarı da olabilir dedi. bir pozisyon sonrası arkadaşımıza da sarı kartı verdi. Daha dikkatli olmamızı söyledi.

Galatasaraylılar 'Kırmızı kart' der, Fenerliler ve Beşiktaşlılar demez. Hocanın takdiri. O sarıdan yana kullandı. Ben de sarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü isteyerek ve bilerek yapılan bir şey değil. Böyle şeylere kırmızı kart verilirse futbol oynanmaz." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Süper kahraman Fikret Ali alışverişte! Güzel oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay'ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali 'Maşallah' dedirtti!
17 yaşında genç kız oldu! Demet Şener’in “Gardırobum artık onun” dediği kızına bakın! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem Kutluay...
G.Saray Konya'da kayıp!
Avrupa onu izledi! Devlerin Ferdi yarışı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor'dan G.Saray'a flaş gönderme!
Konyaspor'un golü ofsayta takıldı!
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 17 Mart
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Oğuz: Böyle şeylere kırmızı kart verilirse... Ahmet Oğuz: Böyle şeylere kırmızı kart verilirse... 23:21
Okan Buruk'tan hakem isyanı! Okan Buruk'tan hakem isyanı! 22:46
Zaniolo'ya büyük şok! Resmen açıklandı Zaniolo'ya büyük şok! Resmen açıklandı 22:37
Konyaspor'dan G.Saray'a flaş gönderme! Konyaspor'dan G.Saray'a flaş gönderme! 22:33
Kerem Aktürkoğlu: Her şey bizim elimizde Kerem Aktürkoğlu: Her şey bizim elimizde 22:32
Toroğlu'dan Icardi eleştirisi! "Yürüyecek hali yok" Toroğlu'dan Icardi eleştirisi! "Yürüyecek hali yok" 22:29
Daha Eski
Rashica: Her pozisyonda oynamaya hazırım Rashica: Her pozisyonda oynamaya hazırım 22:20
Altınordu geç açıldı Altınordu geç açıldı 22:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:04
G.Saray Konya'da kayıp! G.Saray Konya'da kayıp! 22:03
Konyaspor'un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi! Konyaspor'un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi! 21:57
Fenerbahçe Final Four'da! Fenerbahçe Final Four'da! 21:44