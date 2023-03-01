Sergen Konya’ya

İlhan Palut'un yerine gelen Stanojevic'ten beklenen verimi alamayan Konyaspor'da Sergen Yalçın ismi gündeme geldi. Yeşil-beyazlıların 2017-18'de görev alan Yalçın ile temas kurduğu öğrenildi. Anadolu Kartalı'nın başında çıktığı 5 maçtan da yenilgiyle ayrılan Sırp teknik adamla yolları ayırmayı planlayan Konyaspor'un, Sergen Yalçın'a takımı teslim etmek istediği belirtildi. Başarılı teknik adama teklifini sunduğu bildirilen Konyaspor'a henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadığı ifade edildi. Son olarak Beşiktaş'ta görev alan ve Aralık 2021'den bu yana boşta bulunan 50 yaşındaki teknik adam, 2017-2018'de görev aldığı Konyaspor'da; 10 karşılaşmada, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak takıma veda etti.

5 MAÇTA SADECE 1 GOL

Süper Lig'de 8. sıraya gerileyen yeşil-beyazlılar, son 4 maçta gol dahi bulamazken, sadece Türkiye Kupa'da Gaziantep FK'ye 1 gol attı.