Haberler Konyaspor Sergen Konya’ya

Sergen Konya’ya

Stanojevic’le 5’te sıfır çeken Konyaspor’un, Sergen Yalçın’ı takımın başına getirmek için harekete geçtiği ifade edildi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Sergen Konya’ya

İlhan Palut'un yerine gelen Stanojevic'ten beklenen verimi alamayan Konyaspor'da Sergen Yalçın ismi gündeme geldi. Yeşil-beyazlıların 2017-18'de görev alan Yalçın ile temas kurduğu öğrenildi. Anadolu Kartalı'nın başında çıktığı 5 maçtan da yenilgiyle ayrılan Sırp teknik adamla yolları ayırmayı planlayan Konyaspor'un, Sergen Yalçın'a takımı teslim etmek istediği belirtildi. Başarılı teknik adama teklifini sunduğu bildirilen Konyaspor'a henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadığı ifade edildi. Son olarak Beşiktaş'ta görev alan ve Aralık 2021'den bu yana boşta bulunan 50 yaşındaki teknik adam, 2017-2018'de görev aldığı Konyaspor'da; 10 karşılaşmada, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak takıma veda etti.

5 MAÇTA SADECE 1 GOL

Süper Lig'de 8. sıraya gerileyen yeşil-beyazlılar, son 4 maçta gol dahi bulamazken, sadece Türkiye Kupa'da Gaziantep FK'ye 1 gol attı.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan herkesi gölgede bırakacak transfer! Yıldız isim yeşil ışık geliyor...
Mustafa Mert Koç ile ilişkisini sonlandıran Melisa Aslı Pamuk, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna gönlünü kaptırdı
Makedon kule için teklif yapıldı! Para ve...
Fırtına'dan 2. Dovbyk seferi! Rest çekti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor'da gözler Karagümrük maçında
Stanojevic istim üstünde
EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı 1 Mart?
1 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı 1 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lyon'dan kupada galibiyet! Lyon'dan kupada galibiyet! 01:35
Torino derbisi Juventus'un! Torino derbisi Juventus'un! 01:35
Lyon'dan kupada galibiyet! Lyon'dan kupada galibiyet! 01:29
Torino derbisi Juventus'un! Torino derbisi Juventus'un! 01:23
G.Saray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip! G.Saray'a Gagliardini transferinde beklenmeyen rakip! 01:22
Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi... Icardi'nin geleceği belli oluyor! Yeni adresi... 01:22
Daha Eski
Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA... Jorge Jesus'u bekleyen tehlike! UEFA... 01:22
Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular Talisca Galatasaray'a! Transferi böyle duyurdular 01:22
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi... 01:22
Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" Flaş G.Saray yorumu! "Onun gelişimi durdu" 01:22
Valencia'ya yeni teklif! Valencia'ya yeni teklif! 01:22
Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! Fenerbahçe maçı öncesi flaş seyirci kararı! 01:21