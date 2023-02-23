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Biraz olsun yüzleri güldü

Depremzedelere yardım amaçlı olarak 2. Lig ekibi Afyonspor'la hazırlık maçında karşılaşan Konyaspor, karşılaşmadan sonra depremzede vatandaşları stadyum localarında ağırladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Biraz olsun yüzleri güldü

Konyasporlu futbolcular, misafir çocuklarla buluştu. MEDAŞ Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan dostluk maçı sonrasında stadyum localarını ziyaret eden Muhammet Demir, Adil Demirbağ, Guilherme, Paz ve Pozuelo depremzede çocuklarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.


Konyaspor çıkış arıyor
Ligde galibiyete hasret kalan Konyaspor, erteleme maçında zirve takipçisi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Anadolu Kartalı, kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Sırp teknik direktör Stanojevic 4. sınavına çıkacak. Konya ekibi, yeni teknik adamıyla çıktığı üç lig ve bir kupa maçını kaybederken, Kadıköy'de beyaz bir sayfa açmanın peşinde olacak.

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