Biraz olsun yüzleri güldü

Konyasporlu futbolcular, misafir çocuklarla buluştu. MEDAŞ Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan dostluk maçı sonrasında stadyum localarını ziyaret eden Muhammet Demir, Adil Demirbağ, Guilherme, Paz ve Pozuelo depremzede çocuklarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



Konyaspor çıkış arıyor

Ligde galibiyete hasret kalan Konyaspor, erteleme maçında zirve takipçisi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Anadolu Kartalı, kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Sırp teknik direktör Stanojevic 4. sınavına çıkacak. Konya ekibi, yeni teknik adamıyla çıktığı üç lig ve bir kupa maçını kaybederken, Kadıköy'de beyaz bir sayfa açmanın peşinde olacak.