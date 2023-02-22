Haberler Konyaspor El Kaabi an meselesi

El Kaabi an meselesi

Transferin hızlı ekiplerinden Konyaspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor’un Faslı yıldız forveti Ayoub El Kaabi’yle anlaştı. Kulübüyle ufak pürüzler halledildikten sonra imzalar atılacak.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
El Kaabi an meselesi

Konyaspor, transferde art arda bombaları patlatıyor. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan, 4'te sıfır çeken Anadolu Kartalı, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un futbolcularının başka takımlara kiralanmasına izin verilmesiyle harekete geçti. Yeşil-beyazlıların birçok takımın peşinde olduğu Hatay ekibinin golcü kanadı Ayoub El Kaabi'yle anlaştığı öğrenildi. Akdeniz temsilcisiyle ufak pürüzler giderildikten sonra imzaların atılacağı bildirildi. Forvet ve kanatta da görev alabilen 29 yaşındaki El Kaabi, oynadığı etkili futbolla, takımının en önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Tecrübeli santrfor, bu sezon boy gösterdiği 21 karşılaşmada 8 gol, 2 asist katkısıyla takımının en önemli kozlarından biri oldu.

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