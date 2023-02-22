El Kaabi an meselesi

Konyaspor, transferde art arda bombaları patlatıyor. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan, 4'te sıfır çeken Anadolu Kartalı, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un futbolcularının başka takımlara kiralanmasına izin verilmesiyle harekete geçti. Yeşil-beyazlıların birçok takımın peşinde olduğu Hatay ekibinin golcü kanadı Ayoub El Kaabi'yle anlaştığı öğrenildi. Akdeniz temsilcisiyle ufak pürüzler giderildikten sonra imzaların atılacağı bildirildi. Forvet ve kanatta da görev alabilen 29 yaşındaki El Kaabi, oynadığı etkili futbolla, takımının en önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Tecrübeli santrfor, bu sezon boy gösterdiği 21 karşılaşmada 8 gol, 2 asist katkısıyla takımının en önemli kozlarından biri oldu.