Konyaspor'un ağırladığı depremzede aileden duygusal veda!

Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, yaşanan deprem felaketinde evlerini kaybeden vatandaşları stadında konuk etti. Yeşil-beyazlı kulüp, stat localarını yataklı odalara çevirerek depremzede ailelerin hizmetine sundu.

Locada konaklayam Gaziantepli depremzede bir aile, stattan ayrılırken duygusal bir mektup bıraktı.

Konyaspor da sosyal medya hesabından mektubu paylaşarak, "Stadyum localarında ağırladığımız Gaziantepli ailemizin bizlere bıraktığı veda mektubu" ifadelerini kullandı.

Mektupta yer alan ifadeler ise şu şekilde:

"Dolapta kalan yiyecekleri, oğlumun yolculukta yemesi için yanıma aldım, helal edin. Buraya gelmek, sizleri tanımak ben ve ailem için çok güzeldi. İsmini bilmediğim ama yüzlerini asla unutmayacağım güzel insanlar hiç birinizi unutmayacağız. Keşke başka şartlarda olsaydı fakat yine de iyi ki tanıdım sizleri, bizlere çok dua edin. İyi ki varsın Konyaspor. Hayatımızı düzene koyunca yine görüşeceğiz."