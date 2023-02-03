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Konya'ya İstanbulspor darbesi!

Kümede kalma mücadelesi veren Boğalar, Stanojevic’le 3. lig maçına çıkan Konyaspor’u tek golle geçti. Sırp hoca, bu yenilgiyle 3’te 0 çekti

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Konya'ya İstanbulspor darbesi!
Süper Lig'de Konyaspor'un hızlı düşüşü devam ediyor... İlhan Palut'la yollarını ayırdıktan sonra takımı Aleksandar Stanojevic'e emanet eden yeşil-beyazlılar, evinde İstanbulspor'a da diş geçiremedi. İlk yarısı golsüz geçilen mücadele Boğalar, 67. dakikada Cebrail Karayel'in kendi kalesine attığı golle öne geçen taraf olmayı başardı.

7 MAÇLIK HASRET

Kalan sürede bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Konyaspor, karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Yeni hocası Stanojevic'le çıktığı A.Gücü ve Başakşehir maçlarının ardından yeni kaybeden yeşil-beyazlıların galibiyet hasreti 7 maça çıktı. 18 puana yükselen İstanbulspor ise ligde kalma umutlarını sürdürdü.

DIŞ SAHADA 4. ZAFERİ

Bu sezon deplasmanda daha başarılı bir grafik çizen İstanbulspor, Konya'da da kendini gösterdi. Dış sahada 12. maçında 4. kez kazanan Boğalar, 13 puan topladı. Sarı-siyahlılar, evinde ise 5 puan aldı.

JENSEN DEVLEŞTİ

İstanbulspor kalecisi Jensen, Konyaspor'a geçit vermedi. 10 kurtarışla maça damga vurdu.

KUPAYI DA KAYBETTİ

Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic'in Konyaspor kariyeri istediği gibi başlamadı. Ligde 3'te 0 çeken 49 yaşındaki teknik adam, kupadan da elendi. Gaziantep FK'ye son 16 turunda penaltılarla mağlup olarak

SADECE 3 PUAN ALDIK

İstanbulspor'un hocası Fatih Tekke, ligde kalma yolunda umut dağıttı. Tekke, "Yarışacağımız takım sayısı belli. Oyunumuz, oyuncumuzun gücüyle ve çok isteyerek olmalı. Bugün bunu başardık ama sadece bir 3 puan aldık" diye konuştu.

İKİ HAFTA İÇERİDE!

Konyaspor galibiyetiyle moral bulan İstanbulspor, gelecek iki hafta rakiplerini evinde konuk edecek. 5 Şubat'ta Alanyaspor'u ağırlayacak Boğalar, 17 Şubat'ta ise Sivasspor'la karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, daha sonra ise Beşiktaş'a konuk olacak.

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