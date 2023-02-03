Konya'ya İstanbulspor darbesi!

7 MAÇLIK HASRET
Kalan sürede bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Konyaspor, karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Yeni hocası Stanojevic'le çıktığı A.Gücü ve Başakşehir maçlarının ardından yeni kaybeden yeşil-beyazlıların galibiyet hasreti 7 maça çıktı. 18 puana yükselen İstanbulspor ise ligde kalma umutlarını sürdürdü.
DIŞ SAHADA 4. ZAFERİ
Bu sezon deplasmanda daha başarılı bir grafik çizen İstanbulspor, Konya'da da kendini gösterdi. Dış sahada 12. maçında 4. kez kazanan Boğalar, 13 puan topladı. Sarı-siyahlılar, evinde ise 5 puan aldı.
JENSEN DEVLEŞTİ
İstanbulspor kalecisi Jensen, Konyaspor'a geçit vermedi. 10 kurtarışla maça damga vurdu.
KUPAYI DA KAYBETTİ
Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic'in Konyaspor kariyeri istediği gibi başlamadı. Ligde 3'te 0 çeken 49 yaşındaki teknik adam, kupadan da elendi. Gaziantep FK'ye son 16 turunda penaltılarla mağlup olarak
SADECE 3 PUAN ALDIK
İstanbulspor'un hocası Fatih Tekke, ligde kalma yolunda umut dağıttı. Tekke, "Yarışacağımız takım sayısı belli. Oyunumuz, oyuncumuzun gücüyle ve çok isteyerek olmalı. Bugün bunu başardık ama sadece bir 3 puan aldık" diye konuştu.
İKİ HAFTA İÇERİDE!
Konyaspor galibiyetiyle moral bulan İstanbulspor, gelecek iki hafta rakiplerini evinde konuk edecek. 5 Şubat'ta Alanyaspor'u ağırlayacak Boğalar, 17 Şubat'ta ise Sivasspor'la karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, daha sonra ise Beşiktaş'a konuk olacak.