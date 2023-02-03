Konyaspor'dan İsco bombası!

Konyaspor Beşiktaş'a gönderdiği Amir Hadziahmetovic'in yerini Olympiakos'tan Yunan milli orta saha Bouchalakis'le doldurdu. 29 yaşındaki tecrübeli yıldız, sezon sonuna kadar kiralandı. Anadolu Kartalı'nın bir diğer bombası ise dünyaca ünlü İspanyol yıldız İsco oldu. Sevilla'dan ayrılan R.Madridli eski 10 numarayla görüştüklerini söyleyen Başkanvekili Mehmet Akcan, "Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde elli. Maddi konular için bir şey söyleyemem" dedi. 38 kez milli formayı giyen, bu sezon 19 maçta ter döken tecrübeli maestro, 1 gol, 3 asist katkısı sağladı.