Haberler Konyaspor TRANSFER HABERLERİ - Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi

TRANSFER HABERLERİ - Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi

Son dakika transfer haberleri: Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Real Madrid'in eski yıldızı Isco ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig ekibinden, son olarak Sevilla'da top koşturan İspanyol futbolcunun transferine ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 15:23
TRANSFER HABERLERİ - Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi devam ederken, adı sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Isco, yeniden gündem oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi

Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a satan Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, Real Madrid'in eski futbolcusu Isco Alarcon'la temasa geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi

Sevilla'yla olan sözleşmesini feshettikten sonra Union Berlin'le görüşen Isco, transferin son günü masadan kalkmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi

Şu anda boşta olan İspanyol futbolcunun babası Paco Alarcon pek çok kulüple görüşüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi

O kulüplerden bir tanesi de Konyaspor.

TRANSFER HABERLERİ - Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi

Radyospor'a konuşan Konyaspor Başkanvekili Mehmet Akcan, "Doğru, Isco ile görüşüyoruz.

TRANSFER HABERLERİ - Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi

"ŞANSIMIZ YÜZDE 50"

Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde 50. Maddi konulardaki müzakeremiz için bir şey söyleyemem" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi

Geçtiğimiz aralık ayında Sevilla ile sözleşmesini fesheden Isco, bu sezon 19 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi

30 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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