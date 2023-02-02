TRANSFER HABERLERİ - Isco Süper Lig yolunda! Resmi açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi devam ederken, adı sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Isco, yeniden gündem oldu.
Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi devam ederken, adı sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Isco, yeniden gündem oldu.
Amir Hadziahmetovic'i Beşiktaş'a satan Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, Real Madrid'in eski futbolcusu Isco Alarcon'la temasa geçti.
Sevilla'yla olan sözleşmesini feshettikten sonra Union Berlin'le görüşen Isco, transferin son günü masadan kalkmıştı.
Şu anda boşta olan İspanyol futbolcunun babası Paco Alarcon pek çok kulüple görüşüyor.
O kulüplerden bir tanesi de Konyaspor.
Radyospor'a konuşan Konyaspor Başkanvekili Mehmet Akcan, "Doğru, Isco ile görüşüyoruz.
"ŞANSIMIZ YÜZDE 50"
Transferi bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şansımız yüzde 50. Maddi konulardaki müzakeremiz için bir şey söyleyemem" dedi.
Geçtiğimiz aralık ayında Sevilla ile sözleşmesini fesheden Isco, bu sezon 19 maçta forma giydi.
30 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.