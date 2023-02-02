Haberler Konyaspor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi...

Son dakika transfer haberleri: Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını terleten Garry Rodrigues, Süper Lig'e dönüyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre; Süper Lig ekibi, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 15:40
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi...

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transferdeki yeni hedefini belirledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi...

Yunan basınında yer alan habere göre, yeşi-beyazlı ekip, Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues ile ilgileniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi...

Konyaspor'un, Rodrigues transferi için hem kiralık hem de bonservis seçenekleri üzerinde durduğu belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi...

Garry Rodrigues, bu sezon çıktığı 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues Türkiye'ye dönüyor! Yeni adresi...

32 yaşındaki futbolcu, 2017-2019 yılları arasında Galatasaray'da, 2019-2020 sezonunda ise kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.

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