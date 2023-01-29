Haberler Konyaspor Stanojevic: Çok pas hatası yaptık

Stanojevic: Çok pas hatası yaptık

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 22:21
Stanojevic: Çok pas hatası yaptık
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stanojevic, "Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının başında gol yedik. Topun genelde hakimi bizim takım olsa da birçok pas hatası yaptık. Ceza sahasına da rakipten daha fazla girdik ama bunları pozitif olarak değerlendiremedik. Galip gelmek istiyorsanız bu tip pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Başakşehir'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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