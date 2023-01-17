Haberler Konyaspor Konyaspor taraftarına İlhan Palut'tan mesaj: Sizleri asla unutmayacağım

Konyaspor taraftarına İlhan Palut'tan mesaj: Sizleri asla unutmayacağım

Konyaspor'un sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı İlhan Palut, taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde uğurlandı. Palut konuşmasında, "Bugün itibariyle Konyaspor'da olan profesyonel görevimiz belki sonuçlandı, ama sizleri asla unutmayacağım. İnşallah hep başarılı olursunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin." dedi. İşte o sözler...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 15:10
Konyaspor taraftarına İlhan Palut'tan mesaj: Sizleri asla unutmayacağım

Konyaspor yönetiminin yollarını ayırdığı teknik direktör İlhan Palut'u, taraftar coşkulu bir şekilde uğurladı. Palut, vedalaştığı taraftara beklemediği bir karar olduğunu belirterek, ''Beklediğim bir konu değildi. Biz maçımıza hazırlanıyorduk. Saygıyla karşılıyoruz'' dedi.

Yeşil-beyazlı kulübün yönetimi, 09 Şubat 2021 yılında göreve getirdiği teknik direktör İlhan Palut ile dün öğle saatlerinde yollarını ayırdı. Konyaspor taraftarı da İlhan Palut'u uğurlamak için kulüp binası önünde bir araya geldi. Kalabalık bir taraftarla buluşan Palut, kulübe geldiği günden bu yana destekleri için taraftara teşekkür etti. Palut, "İlk geldiğim günden beri bana olan desteğinizi gerçekten hissettim. Görüyorum ki burada olduğum bugüne kadar desteğiniz devam ediyor. Aramızdaki ilişki teknik direktör, taraftar ilişkisi değil, bunu hep hissettim. Beni içinizden biri olarak görüp desteklediniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle Konyaspor'da olan profesyonel görevimiz belki sonuçlandı, ama sizleri asla unutmayacağım. İnşallah hep başarılı olursunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin" diye konuştu.

'BİZ MAÇIMIZA HAZIRLANIYORDUK'
Konyaspor'dan ayrılmayı beklemediğini ve maça hazırlanırken 2'nci Başkanın gelip durumu bildirdiğini vurgulayan Palut, "Aslında süreç çok basit ilerledi. 2'nci başkanımız geldi kulübe. Bir kan değişikliği yapmamızın, herkes için daha iyi olacağını söyledi. Ben de saygı duydum ve teşekkür ettim. Bugün de geldik hepsiyle vedalaştık. Bazen sürpriz oluyor, ama futbolda bu ayrılıklar var. İnşallah ben, ekibim ve Konyaspor için hayırlısı olur. Beklediğim bir konu değildi. Biz maçımıza hazırlanıyorduk. Saygıyla karşılıyoruz. Bunu yürekten söylüyorum, Konyaspor için hayırlara vesile olur. Daha çok yeni. İnşallah evime gideceğim, dinleneceğim. Kariyerimizi daha yukarıya taşıyabileceğimiz isteklerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir kulüple çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'KIRGIN DEĞİLİM'
Yeni gelen meslektaşına başarılar dileyen Palut, "Kırgınlığım gerçekten yok. Sonuçta birileri gelecek, birileri gidecek. Hayırlısı olsun, meslektaşıma başarılar diliyorum " dedi.

Palut, daha sonra taraftarla vedalaşarak İzmir'deki evine gitti.

DİĞER
İkinci Bahar’ın Cennet’inin değişimi muhteşem oldu! Devin Özgür Çınar'ın son hali ağızları açık bıraktı!
Sapanca Gölü'nde alarm! Su seviyesi 40 metre çekildi
Crespo ve transfer açıklaması! "Sevilla..."
G.Saray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü Aslan olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İlhan Palut'tan ayrılık açıklaması!
Stanojevic Konya’da
2023 bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor?
Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
2023 Emekli ve memur maaş zam farkı yatacağı tarih!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor! Rizespor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor! 15:11
Palut'tan Konyaspor taraftarına: Sizi unutmayacağım Palut'tan Konyaspor taraftarına: Sizi unutmayacağım 15:09
Alanyaspor - G.Saray maçı saat kaçta? Alanyaspor - G.Saray maçı saat kaçta? 15:09
Alanyaspor G.Saray maçının VAR'ı belli oldu Alanyaspor G.Saray maçının VAR'ı belli oldu 15:05
Bahçeşehir Koleji - Oostende maçı saat kaçta? Bahçeşehir Koleji - Oostende maçı saat kaçta? 15:02
Frutti Extra Bursa - Club Joventut de Badalona maçı saat kaçta? Frutti Extra Bursa - Club Joventut de Badalona maçı saat kaçta? 14:53
Daha Eski
Beşiktaş Ankaragücü maçı öncesi taktik çalıştıtı Beşiktaş Ankaragücü maçı öncesi taktik çalıştıtı 14:39
Crespo ve transfer açıklaması! "Sevilla..." Crespo ve transfer açıklaması! "Sevilla..." 14:10
Avustralya Açık'ta Rus bayrağı yasaklandı! Avustralya Açık'ta Rus bayrağı yasaklandı! 12:13
Göztepe'den Alexandru Epureanu hamlesi! Göztepe'den Alexandru Epureanu hamlesi! 12:14
Sivasspor Karacabey Belediyespor maçı CANLI İZLE Sivasspor Karacabey Belediyespor maçı CANLI İZLE 12:17
İlhan Palut'tan ayrılık açıklaması! İlhan Palut'tan ayrılık açıklaması! 12:18