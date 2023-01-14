Artık 3 puan zamanı

Süper Lig'de 7 maçtır yenilmeyen ancak bu 7 maçta sadece 1 kez kazanan Konyaspor, bugün sahasında Beşiktaş'ı yenerek 3 puanla tanışmak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut, "Her maç kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama bazen olmuyor. Galibiyetler son derece değerli. 2-3 galibiyetle yakalanacak seri sıralama olarak bizi istediğimiz yerlere getirecek. İnsanları, 'görüyorsunuz yenilmiyoruz' diye oyalayacak halimiz yok. Biz de kazanmak, 3 puanla tanışmak istiyoruz. Önümüzdeki her maçı da yeni bir fırsat olarak görüyoruz" diye iddialı konuştu.