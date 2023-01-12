Haberler Konyaspor İlhan Palut'tan Beşiktaş maçı yorumu!

İlhan Palut'tan Beşiktaş maçı yorumu!

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş maçını değerlendirdi. Palut, "Kimi maçlarda galibiyete yakın taraf bizdik ama olmadı. Bir şekilde 3 puanlı sistemlerde galibiyet son derece önemli. 2-3 maçlık galibiyet serisi bizi sıralama olarak da istediğimiz yerlere getirecek. İnsanları görüyorsunuz, yenilmiyoruz diye oyalayacak halimiz yok. Biz de kazanmak istiyoruz. 3 puanlarla tanışmak istiyoruz. Önümüzdeki her maçı da bunun için yeni bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 17:49
İlhan Palut'tan Beşiktaş maçı yorumu!

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Taktik çalışma gerçekleştiren Konyaspor'da antrenman öncesi teknik direktör İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşısında iyi bir futbol oynamak istediklerini belirten Palut, "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş mücadelesi hem kağıt üzerinde zor bir karşılaşma hem de sahada büyük bir mücadeleye sahne olacak bir maç. Eksiklerimiz arasında Oğulcan Ülgün sarı kart cezalısı, İbrahim Sehic de hala takımla çalışmalara bir şekilde başlayamadı. Gün be gün takibini yapıyoruz ama şu anda durumu oynayacak gibi değil. Onun dışında ligdeki genel pozisyonumuza baktığımız zaman evet belki zor yenilen bir takımız ama bir taraftan da kazanmakta da zorlanan bir takımız. Her maç sahaya kazanmak için çıkıyoruz ama bu maç yine biz kendi sahamızda iyi bir futbol, iyi bir mücadele ve iyi bir sonuç için sahaya çıkacağız. O yüzden de bu gün taktık antrenmanlarımızı sürdüreceğiz gördüğünüz gibi" diye konuştu.

"KONSANTRASYON DERECEMİZİ YÜKSELTMEMİZ LAZIM"
Palut, takım savunmasını geliştirmenin önemine vurgu yaparak, "Konsantrasyon derecemizi yükseltmemiz lazım. Hem takım çalışmamızı hem de sonuç olarak ne kadar takım savunması da olsa kalemizin önünde oluyor goller. burada bireysel performanslarımızı yukarı çekmemiz lazım. Hafta boyunca bunun çalışmalarını yaptık. Bugün de savunma çalışması yapacağız. Bunu hem çalışarak hem de konsantrasyon seviyemizi yükselterek çözümleyeceğiz. 2'şer gol attığımız karşılaşmalardan berabere döndük en son deplasmanda 3 gol bulduğumuz karşılaşmadan 1 puanla ayrılabildik. Bunu bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"3 PUANLA TANIŞMAK İSTİYORUZ"
Önümüzdeki maçlardan galip ayrılmak istediklerini söyleyen Palut, "Puansal anlamda periyodun olumlu sürdüğünü söyleyemem. Kimi maçlarda galibiyete yakın taraf bizdik ama olmadı. Bir şekilde 3 puanlı sistemlerde galibiyet son derece önemli. 2-3 maçlık galibiyet serisi bizi sıralama olarak da istediğimiz yerlere getirecek. İnsanları görüyorsunuz, yenilmiyoruz diye oyalayacak halimiz yok. Biz de kazanmak istiyoruz. 3 puanlarla tanışmak istiyoruz. Önümüzdeki her maçı da bunun için yeni bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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