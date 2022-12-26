Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, rakibi yeteri kadar zorlayamadıklarını belirterek şöyle konuştu: Beklediğimizi sahada alamadık. Daha iyi olmalıyız. Biliyorsunuz artık oyunlar dakika olarak çok uzuyor. VAR kontrolleri, oyuncu değişiklikleri, barajlar ve penaltılar daha hızlandırılmalı.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, rakibi yeteri kadar zorlayamadıklarını belirterek şöyle konuştu: Beklediğimizi sahada alamadık. Daha iyi olmalıyız. Biliyorsunuz artık oyunlar dakika olarak çok uzuyor. VAR kontrolleri, oyuncu değişiklikleri, barajlar ve penaltılar daha hızlandırılmalı.