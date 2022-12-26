Haberler Konyaspor Daha iyi olmalıyız

Daha iyi olmalıyız

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, rakibi yeteri kadar zorlayamadıklarını belirterek şöyle konuştu: Beklediğimizi sahada alamadık. Daha iyi olmalıyız. Biliyorsunuz artık oyunlar dakika olarak çok uzuyor. VAR kontrolleri, oyuncu değişiklikleri, barajlar ve penaltılar daha hızlandırılmalı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Daha iyi olmalıyız
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, rakibi yeteri kadar zorlayamadıklarını belirterek şöyle konuştu: Beklediğimizi sahada alamadık. Daha iyi olmalıyız. Biliyorsunuz artık oyunlar dakika olarak çok uzuyor. VAR kontrolleri, oyuncu değişiklikleri, barajlar ve penaltılar daha hızlandırılmalı.
DİĞER
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan N'Koudou için çarpıcı yorum! "Adama göstere göstere kafa atacaksın..."
"Seni özledim" paylaşımı ortalığı karıştırdı! Hadise ve Kaan Yıldırım...
Beşiktaş Cengiz Ünder'i ikna etti!
Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konya'da kazanan çıkmadı!
Konyaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta?
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARIsi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Beşiktaş'ta oynayamazlar" Olay sözler! "Beşiktaş'ta oynayamazlar" 07:32
Pereira'yı yakan sistem Jesus'u da üzdü! Kaybı daha fazla Pereira'yı yakan sistem Jesus'u da üzdü! Kaybı daha fazla 01:00
Ronaldo'yu harcadılar Ronaldo'yu harcadılar 00:58
İşte G.Saray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir İşte G.Saray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir 00:43
F.Bahçe'de eleştiri okları Jesus'a döndü! F.Bahçe'de eleştiri okları Jesus'a döndü! 00:28
Okan Buruk: Maçı daha iyi bitirmeliydik Okan Buruk: Maçı daha iyi bitirmeliydik 23:57
Daha Eski
Ahmet Çakar'dan sert sözler! "Düpedüz kasıt var" Ahmet Çakar'dan sert sözler! "Düpedüz kasıt var" 23:56
Toroğlu N'Koudou'nun pozisyonu yorumladı! Toroğlu N'Koudou'nun pozisyonu yorumladı! 23:56
Toroğlu'ndan G.Saray'a eleştiri! "Fizik olarak..." Toroğlu'ndan G.Saray'a eleştiri! "Fizik olarak..." 23:56
Erman Toroğlu'dan G.Saray yorumu: Böyle ecel terleri dökersin... Erman Toroğlu'dan G.Saray yorumu: Böyle ecel terleri dökersin... 23:55
Aslan zirveye pençe attı! Aslan zirveye pençe attı! 23:30
Yeni lider G.Saray! İşte güncel puan durumu Yeni lider G.Saray! İşte güncel puan durumu 23:29