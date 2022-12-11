Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Yönetimsel ve ekonomik noktada da bir sistem haline gelecek kulüp olmak zorundasınız. Bizim hedeflerimiz bu noktada ilerliyor. İnşallah bizden sonra da böyle devam edecek bir kulüp arzuluyoruz. Ondan sonra da söylüyoruz. Konyaspor, bir gün mutlaka şampiyon olacaktır" diye konuştu.

OYUNCULARI GÖRECEĞİZ

Transfer konusunda önlerinde zaman olduğunu, sonra bir değerlendirme yapılacağını sözlerine ekleyen Özgökçen, şöyle sürdürdü: Elimizde oynatmadığımız, kendisinden şu ana kadar istifade etmediğimiz oyuncularımızı, arkadaşlarımızı bu kamp içerisinde görüp ona göre politika belirleyeceğiz.

ALTYAPI İŞLİYORSA!

Başkan, yabancı sınırı konusunda da "Altyapıya destek verdiğimiz süre içerisinde yabancı sınırlaması olabilir. Sınırlama varken Türk oyuncu yetişmiş mi buna bakılmalı" dedi