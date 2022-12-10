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Konyaspor 0-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Antep Konya'yı mağlup etti

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Spor Toto Süper Lig'in iki ekibi arabam.com Konyaspor ile Gaziantep FK hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Antep temsilcisi 1-0 kazandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 18:35
Konyaspor 0-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Antep Konya'yı mağlup etti

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek turizm bölgesinde kamp yapan Konyaspor ile Gaziantep FK hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Belek'teki bir otelin sahasında oynanan karşılaşmada Gaziantep FK 44'üncü dakikada Maxim'in golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki teknik adam da maçın 11'inde değişiklikler yaparak karşılaşmaya çıktı. Mücadelenin ikinci yarısı oldukça tempolu geçse de iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Mücadelede başka gol olmayınca Gaziantep FK, hazırlık maçında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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