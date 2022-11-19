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Konyaspor'da stat dolmadı

Spor Toto Süper Lig'de büyük hedeflerin peşinde koşan Konyaspor'da ilk 14 haftada beklenen seyirci katkısı gelmedi. Sahası bakımında olduğu için ligdeki ilk üç karşılaşmasını Eskişehir'de oynayan yeşil-beyazlılarda, ligin ilk 14 haftada 54 bin 176 kişi takımına sahada destek verdi. Anadolu Kartalı, ev sahibi olduğu 6 maçta ortalama 9 bin 29 taraftara oynadı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Konyaspor'da stat dolmadı
Spor Toto Süper Lig'de büyük hedeflerin peşinde koşan Konyaspor'da ilk 14 haftada beklenen seyirci katkısı gelmedi. Sahası bakımında olduğu için ligdeki ilk üç karşılaşmasını Eskişehir'de oynayan yeşil-beyazlılarda, ligin ilk 14 haftada 54 bin 176 kişi takımına sahada destek verdi. Anadolu Kartalı, ev sahibi olduğu 6 maçta ortalama 9 bin 29 taraftara oynadı.
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