Konyaspor'da stat dolmadı

Spor Toto Süper Lig'de büyük hedeflerin peşinde koşan Konyaspor'da ilk 14 haftada beklenen seyirci katkısı gelmedi. Sahası bakımında olduğu için ligdeki ilk üç karşılaşmasını Eskişehir'de oynayan yeşil-beyazlılarda, ligin ilk 14 haftada 54 bin 176 kişi takımına sahada destek verdi. Anadolu Kartalı, ev sahibi olduğu 6 maçta ortalama 9 bin 29 taraftara oynadı.
Spor Toto Süper Lig'de büyük hedeflerin peşinde koşan Konyaspor'da ilk 14 haftada beklenen seyirci katkısı gelmedi. Sahası bakımında olduğu için ligdeki ilk üç karşılaşmasını Eskişehir'de oynayan yeşil-beyazlılarda, ligin ilk 14 haftada 54 bin 176 kişi takımına sahada destek verdi. Anadolu Kartalı, ev sahibi olduğu 6 maçta ortalama 9 bin 29 taraftara oynadı.