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Konyaspor'da Guilherme ve Amir 14'te 14

Dünya Kupası arasında 4 maçlık yenilmezlik serisiyle giren Konyaspor'da Amir ve Guilherme, formayı hiç kaptırmadı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Konyaspor'da Guilherme ve Amir 14'te 14
Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Konyaspor, Dünya Kupası arasına Kayserispor galibiyetiyle girdi. Bu galibiyetle zirve yarışına tekrar dahil olan ve 4 maçlık yenilmezlik serisi yapan yeşil-beyazlılarda iki isim ilk 14 haftada formayı kimseye kaptırmadı. 32 yaşındaki Brezilyalı sol bek Guilherme ve 25 yaşındaki Boşnak ön libero Amir Hadziahmetovic, 14 lig maçının tamamında forma giydi. Guilherme, 3 gol, 2 asist katkısı sağlarken, Hadziahmetovic 1 gol, 2 asistle boy gösterdi. Takımın vazgeçilmez ikilisi, Dünya Kupası arası sonrasında da İlhan Palut'un önemli kozları olacak.
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