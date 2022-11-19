Konyaspor'da Guilherme ve Amir 14'te 14

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Konyaspor, Dünya Kupası arasına Kayserispor galibiyetiyle girdi. Bu galibiyetle zirve yarışına tekrar dahil olan ve 4 maçlık yenilmezlik serisi yapan yeşil-beyazlılarda iki isim ilk 14 haftada formayı kimseye kaptırmadı. 32 yaşındaki Brezilyalı sol bek Guilherme ve 25 yaşındaki Boşnak ön libero Amir Hadziahmetovic, 14 lig maçının tamamında forma giydi. Guilherme, 3 gol, 2 asist katkısı sağlarken, Hadziahmetovic 1 gol, 2 asistle boy gösterdi. Takımın vazgeçilmez ikilisi, Dünya Kupası arası sonrasında da İlhan Palut'un önemli kozları olacak.