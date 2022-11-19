Konyaspor'da Ahmet ve Bytyqi değişmez

Konya'nın başarılı isimleri sağ bek Ahmet Oğuz ve Kosovalı sol açık Bytyqi, ilk 14 haftada teknik direktör İlhan Palut'un değişmez isimleri oldu. İlk 14 haftada ilk 11'deki yerlerini bırakmayan ikili, Palut'un vazgeçilmez isimleri arasına girdi. 29 yaşındaki Ahmet, 2 asist katkısı sağlarken, 26 yaşındaki Bytyqi 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Konya'nın başarılı isimleri sağ bek Ahmet Oğuz ve Kosovalı sol açık Bytyqi, ilk 14 haftada teknik direktör İlhan Palut'un değişmez isimleri oldu. İlk 14 haftada ilk 11'deki yerlerini bırakmayan ikili, Palut'un vazgeçilmez isimleri arasına girdi. 29 yaşındaki Ahmet, 2 asist katkısı sağlarken, 26 yaşındaki Bytyqi 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.