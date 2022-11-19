Haberler Konyaspor Konyaspor'da Ahmet ve Bytyqi değişmez

Konyaspor'da Ahmet ve Bytyqi değişmez

Konya'nın başarılı isimleri sağ bek Ahmet Oğuz ve Kosovalı sol açık Bytyqi, ilk 14 haftada teknik direktör İlhan Palut'un değişmez isimleri oldu. İlk 14 haftada ilk 11'deki yerlerini bırakmayan ikili, Palut'un vazgeçilmez isimleri arasına girdi. 29 yaşındaki Ahmet, 2 asist katkısı sağlarken, 26 yaşındaki Bytyqi 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Konyaspor'da Ahmet ve Bytyqi değişmez
Konya'nın başarılı isimleri sağ bek Ahmet Oğuz ve Kosovalı sol açık Bytyqi, ilk 14 haftada teknik direktör İlhan Palut'un değişmez isimleri oldu. İlk 14 haftada ilk 11'deki yerlerini bırakmayan ikili, Palut'un vazgeçilmez isimleri arasına girdi. 29 yaşındaki Ahmet, 2 asist katkısı sağlarken, 26 yaşındaki Bytyqi 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş ilk transferini Süper Lig’den yapıyor! Şenol Güneş onay verdi, yönetim girişimlere başladı…
Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu ayrılığının perde arkası belli oldu! Meğerse Burak Ateş...
Stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları onun ismini verdi
Barça'nın yıldızı Aslan'a! Menajeri: G.Saray'da oynamaya hazır
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor'da Guilherme ve Amir 14'te 14
Konyaspor'da stat dolmadı
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik sınavı çıkmış sorular
Beril Pozam Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı analiz! "Beşiktaş adına tarihi bir hata" Çarpıcı analiz! "Beşiktaş adına tarihi bir hata" 07:38
Fenerbahçe Beko'dan farklı galibiyet! Fenerbahçe Beko'dan farklı galibiyet! 00:49
Yeni stoper takasla geliyor! F.Bahçe'den flaş hamle Yeni stoper takasla geliyor! F.Bahçe'den flaş hamle 00:49
Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..." Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..." 00:47
Arda Güler oynayacak mı? Kuntz açıkladı! Arda Güler oynayacak mı? Kuntz açıkladı! 00:46
Stefan Kuntz ağzından Türkçe küfür kaçırdı! İşte o anlar Stefan Kuntz ağzından Türkçe küfür kaçırdı! İşte o anlar 00:46
Daha Eski
Takımdan ayrılıyor mu? Menajerinden çarpıcı sözler Takımdan ayrılıyor mu? Menajerinden çarpıcı sözler 00:46
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Görüşmeler başladı Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Görüşmeler başladı 00:45
Boey zam istiyor! Dubois'i örnek gösterdi Boey zam istiyor! Dubois'i örnek gösterdi 00:45
Kritik görüşmenin tarihi belli oldu! 3 yıllık... Kritik görüşmenin tarihi belli oldu! 3 yıllık... 00:44
İlk maçına damga vurdu! 2 penaltı... İlk maçına damga vurdu! 2 penaltı... 00:44
Karar çıktı! Geldiği gibi gidiyor Karar çıktı! Geldiği gibi gidiyor 00:44