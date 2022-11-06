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İlhan Palut: Kazanamıyoruz!

Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, Trabzonspor karşısındaki 2-2'lik beraberliği değerlendirdi. İşte o sözler...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 23:07
İlhan Palut: Kazanamıyoruz!

Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, Trabzonspor karşısındaki 2-2'lik beraberliği değerlendirdi.

İşte o sözler;

"27. dakikaya, yani penaltılarla 2-0 geriye düştüğümüz ana kadar hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamadık. Rakip riskler aldı ama baskıyı kıramadık, arkada geniş alanlar bulacaktık. Beklemiyorduk, basit hatalar yaptık. Trabzonspor maça iyi başladı ve penaltılarla da olsa 2-0 yaptı. Bazı değişiklikler yaptık, maçı dengeledik. Hafta boyu çalıştık ama 27. dakikada 2-0 olunca bir şeyleri değiştirdik. Bir reaksiyon verdi oyuncular. O gol çok farklı hava getirdi. İkinci yarı bir gol daha ve dengeli bir oyun. Bu ivmeyle bir gol daha bulup galibiyete uzanabilir miydik? Kırmızı karttan sonra işimiz çok zorlaştık. Orada 3. stoperi oyuna aldık. 2-0'dan 2-2'yi yakalayınca onu korumak istedik.

Kazanamıyoruz. Değerli bir puan aldık ama 5 maçtır kazanamıyoruz. Kazanan Konyaspor'u tekrar yakalamak istiyoruz. Bu geri dönüş, hemen sonraki maç adına pozitif bir özgüven ve kararlılık getirir diye ümit ediyorum."

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