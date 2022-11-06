Fatih Özgökçen: El olmasa penaltı!

"ELİNE GELMESE ONDAN SONRAKİ POZİSYON NET BİR PENALTI"
Özgökçen, 2-0'dan 2-2 yakalamanın çok önemli olduğunu belirterek, "1 puan da Trabzon deplasmanında iyidir diye düşünüyoruz. Ben başkanlık dönemimde objektif bir tutum sergiledim. Ben Mame Diouf'un pozisyonunu televizyondan defalarca izledim. Çok fazla ele temas söz konusu değil. Onları da iptal edersek biz gol atacak adam bulamayız. Bartra'nın pozisyonunda topun eline geldiğini görüyoruz. Eline gelmese ondan sonraki pozisyon net bir penaltı. Bizim standartları yakalamamız lazım. Bunu yapmadığımız zaman bir tarafı üzüyorsunuz" diye konuştu.
"BİZ, KENDİ İNSANIMIZA GÜVENMEK ZORUNDAYIZ"
"Özellikle yabancı hakem konusunda bazı serzenişlerde oldu" diyen Özgökçen, sözlerini şöyle tamamladı: "Bazı maçlara yabancı hakemlerin atanması, bazı maçlara ise yerli hakemlerin atanması noktasında. Biz buna karşıyız. Yönetilecekse tamamını kendi hakemlerimizin yönetmesini istiyoruz. Biz, kendi insanımıza güvenmek zorundayız. Olmayacaksa tüm maçlarımızı yabancı hakemlerimiz yönetsin. Genel düşüncemiz bu noktada" şeklinde konuştu.
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