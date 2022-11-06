Haberler Konyaspor Fatih Özgökçen: El olmasa penaltı!

Fatih Özgökçen: El olmasa penaltı!

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Trabzonspor maçının ardından, hakemleri çok fazla eleştirme gibi bir durumlarının hiçbir zaman olmadığını belirterek, "Vücuttan gelen temaslarda penaltı var mı, yok mu bunu belirlememiz lazım. Hakemlerimizin standardı yakalamaları gerekiyor" dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 23:18
Fatih Özgökçen: El olmasa penaltı!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Konyaspor'da Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Trabzonspor deplasmanının kendileri için her zaman zor olduğunu belirterek, "Şimdi bizim hakemleri çok fazla eleştirme gibi bir durumumuz hiçbir zaman olmadı. Ama standartları da belirlememiz lazım diye düşünüyorum. Vücuttan gelen temaslarda penaltı var mı, yok mu, bunu belirlemek lazım. Bazı pozisyonlarda veriliyor. Bazılarında verilmiyor. Eğer burada Michalak'ın pozisyona penaltı veriyorsan, bizim Gaziantep FK ile oynadığımız maçta penaltımız niye verilmedi. O penaltı değilse bu da olmaması lazım. O yüzden standardı yakalamamız lazım. Bu bizi de üzüyor, diğer takımları da üzüyor. Hakemlerin bu noktada toplanıp bir karar vermesi gerekiyor. Bu açıdan hakemi eleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ELİNE GELMESE ONDAN SONRAKİ POZİSYON NET BİR PENALTI"

Özgökçen, 2-0'dan 2-2 yakalamanın çok önemli olduğunu belirterek, "1 puan da Trabzon deplasmanında iyidir diye düşünüyoruz. Ben başkanlık dönemimde objektif bir tutum sergiledim. Ben Mame Diouf'un pozisyonunu televizyondan defalarca izledim. Çok fazla ele temas söz konusu değil. Onları da iptal edersek biz gol atacak adam bulamayız. Bartra'nın pozisyonunda topun eline geldiğini görüyoruz. Eline gelmese ondan sonraki pozisyon net bir penaltı. Bizim standartları yakalamamız lazım. Bunu yapmadığımız zaman bir tarafı üzüyorsunuz" diye konuştu.

"BİZ, KENDİ İNSANIMIZA GÜVENMEK ZORUNDAYIZ"

"Özellikle yabancı hakem konusunda bazı serzenişlerde oldu" diyen Özgökçen, sözlerini şöyle tamamladı: "Bazı maçlara yabancı hakemlerin atanması, bazı maçlara ise yerli hakemlerin atanması noktasında. Biz buna karşıyız. Yönetilecekse tamamını kendi hakemlerimizin yönetmesini istiyoruz. Biz, kendi insanımıza güvenmek zorundayız. Olmayacaksa tüm maçlarımızı yabancı hakemlerimiz yönetsin. Genel düşüncemiz bu noktada" şeklinde konuştu.

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