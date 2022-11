İlhan Palut Trabzonspor maçı öncesi konuştu! "Seriye son vermek istiyoruz"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde 4 maçtır galibiyet alamadıklarını belirterek, bu seriye son vermek istediklerini ve Trabzonspor maçını zor olmasına karşın bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.



Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi İlhan Palut ve futbolculardan Mame Diouf, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçı hazırlıklarına dün itibariyle başladıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Palut, "Kadro anlamında Endri'den faydalanamayacağımız bir karşılaşma olacak. Endri, Dünya Kupası arasından sonra aramıza katılabilecek. Çünkü maçın son aksiyonunda bir sakatlık yaşadı ve onu kullanamayacağız. Onun dışında tam kadro çalışıyoruz. Trabzon, Türkiye'nin her zaman için en zor deplasmanlarından biri olmuştur. Analizlerimizi yapıyoruz oyuncularımızla. Trabzonspor takımını inceliyoruz. Onları nasıl durdurabiliriz? Biz nasıl ofansif anlamda etkili olabiliriz? Bunların çalışmalarını yapıyoruz ve hafta boyunca yapmaya devam edeceğiz. Ligin geneline baktığınız zaman bir süredir galibiyet alamıyoruz. Bu maçlar içerisinde kazanacağımız maçlar da oldu. Beraberliğin doğal sonuç olduğu maçlar da oldu. Ama bir şekilde bu seriye de bir yerde son vermek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki her maçı bir fırsat olarak görüyoruz. Trabzonspor maçı da böyle bir karşılaşma olacak zorluk derecesinin yanında" dedi.



Palut: "Takımda coşku eksikliği görüyorum"

Oyuncu performanslarına da değinen Palut, "Oyun, oyuncu formları teknoloji kullanılarak da tamamen belirlenebilen parametreler. Sayılar bize bu form düşüklüğünü destekleyici datalar sunmuyor. Takımımız yeterince koşuyor, yeterince mücadele ediyor. Ben açıkçası bir coşku eksikliği görüyorum. Özellikle iç saha maçlarımızda daha coşkulu, daha dominant oynamamız, daha üst üste ataklar yapmamız lazım. İşin savunma kısmında genel manada sorun yaşamıyoruz. Çok fazla pozisyon vermiyoruz ama işin ofansif yönünde tekrar o coşkuyu yakalamamız lazım. Burada tabii ki bireysel form durumları son derece önemli. Bu form durumlarını yükseltmemiz lazım. Bu hafta da onun çalışmalarını yapacağız. Bir şekilde önümüzdeki iki maçı inşallah kayıpsız ya da en az kayıpla geçirip genel manadaki takım performansını Dünya Kupası için verilen arada gerekli dokunuşları yaparak yükseltmenin çalışmalarını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mame Diouf ise Trabzonspor'un evinde zor bir müsabaka olacağını kaydederek, "Bu zorlu mücadele için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Takımla birlikte iyi çalışarak yavaş yavaş seviyemi yakalamaya çalışıyorum. Önemli olan takımıma katkıda bulunmak" diye konuştu.