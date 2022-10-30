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Konyaspor-Kasımpaşa maçının son anlarında saha kenarı karıştı!

Süper Lig'in 12. haftasında arabam.com Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken karşılaşmaya son dakikalarda yaşanan gerginlik damga vurdu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 09:45
Konyaspor-Kasımpaşa maçının son anlarında saha kenarı karıştı!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Konuk ekip 50. dakikada Hajradinovic'in golüyle öne geçerken, Konyaspor ise 82. dakikada Guilherme'nin attığı golle eşitliği sağladı.

Maç bu skorla sonuçlanırken, karşılaşmanın duraklama dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik meydana geldi. Yaşanan tartışmaya yedek kulübeleri de dahil olarak arbede oluştu. Bir süre devam eden gerginlik sonrası iki taraf da sakinleşti. Hakem kavgaya karışan isimlere sarı kart gösterirken, Konyaspor teknik ekibinden bir isimse kırmızı kart gördü.

Maçın son dakikalarında sahada yaşanan gerginliğe değinen Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, şunları dile getirdi:

Sakin olmamız gerekiyor. Bunlar futbol içinde var ve sahada kalacak durumlar. Lehimize çevirebileceğimiz bir maçtı. Bunu bir futbol enerjisine çevirmemiz gerekiyor. Saha kenarı gerginlikleri, başta ben, ekibim ve oyuncularıma hiçbir fayda getirmeyecek. Bu konuda da biraz daha dikkat etmemiz gerekli.

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