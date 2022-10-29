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Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 09:19 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 09:30
Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Konyaspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Konyaspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Kasımpaşa maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 14:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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