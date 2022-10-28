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Konyaspor'un 3 puan hasretini bitirecek

Konyaspor, yarın sahasında K.Paşa’yı yenip hem 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de zirve yarışına tutunmak istiyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
Konyaspor'un 3 puan hasretini bitirecek
Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanından 1 puanla dönen Konyaspor, yarın sahasında Kasımpaşa'yla kritik bir maça çıkacak. Ligin flaş ekibi Adana Demirspor karşısında üstünlüğünü koruyamayan Anadolu Kartalı, Kasımpaşa maçında mutlak galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Takımda oyuncuların antrenmanlarda hırslı çalışması dikkatlerden kaçmazken, bu durum teknik direktör İlhan Palut'un da keyfini yerine getirdi. Yeşil-beyazlılar, Paşa'yı puansız gönderip hem 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de zirve yarışına yeniden tutunmak istiyor.
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