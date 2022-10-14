Haberler Konyaspor Parola coşku

Parola coşku

Yeşil beyazlı takımın hocası İlhan Palut, “Çok mücadele etmemiz ve coşkulu oynamamız gerek. Bu sene yarış erken kopmaz. Biz de yarışta olacağız” dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 06:50
Parola coşku

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacakları maçı iyi bir sonuçla tamamlamak istediklerini söyledi. Palut, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, iki eksikle hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi. Gaziantep FK'nin kalitesi yüksek oyunculara sahip olduğunu aktaran Palut, "O nedenle son derece dikkatli olmalıyız. Çok iyi mücadele etmemiz ve coşkulu oynamamız gerekiyor" dedi.

HEDEF ÜST SIRALAR

Yeşil beyazlı hoca, takımın konumuna ilişkin şöyle konuştu: Geçen seneki gibi erken kopmaların olacağını, zirve adaylarından bazı takımların çok erken yarış dışı kalacağını düşünmüyorum. Uzun süre 6-7 takımla yarışın süreceğini düşünüyorum. Bu da hem ligimizin kalitesi hem de yarışın daha izlenebilir ve heyecanlı olması adına güzel bir durum. Birçok takımın zirve mücadelesi vereceğini düşünüyorum. İnşallah istikrarlı bir gidişle üst sıraları hedefleyen bir takım olarak devam ederiz.

DİĞER
Uraz Kaygılaroğlu'nun siyah ojesi olay olmuştu! "Seni örnek alan minik gözleri yanlış yönlendirme"
Reha Muhtar, sosyal medyada Deniz Uğur’a veryansın etti
Jesus için flaş sözler! "Her an başa iş açabilir"
Usta isimden Altay'a flaş sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İlhan Palut: "6-7 takım zirve mücadelesi verecek"
Konyaspor son nefeste 1 puanı kaptı!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
PTT personel alımı 2022 ne zaman?
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü! Avrupa basını AEK Larnaca-Fenerbahçe maçını böyle gördü! 07:46
F.Bahçe Avrupa'da bir ilki başardı! Kulüp tarihinde... F.Bahçe Avrupa'da bir ilki başardı! Kulüp tarihinde... 01:36
Ne kurtarış ama Ne kurtarış ama 01:21
Philippe Clement: İkinci golden sonra dağıldık Philippe Clement: İkinci golden sonra dağıldık 01:15
Philippe Clement: İkinci golden sonra dağıldık Philippe Clement: İkinci golden sonra dağıldık 01:15
UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye... UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye... 01:14
Daha Eski
Marc Bartra: Taraftara teşekkürler! Marc Bartra: Taraftara teşekkürler! 01:11
Marc Bartra: Taraftara teşekkürler! Marc Bartra: Taraftara teşekkürler! 01:08
Avcı'dan galibiyet sözleri! "Türk futbolu adına..." Avcı'dan galibiyet sözleri! "Türk futbolu adına..." 01:03
Fırtına olmaya geldik Fırtına olmaya geldik 01:02
Trabzonspor tarih yazdı Trabzonspor tarih yazdı 01:00
Buldozer Buldozer 00:56