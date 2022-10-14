Parola coşku

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacakları maçı iyi bir sonuçla tamamlamak istediklerini söyledi. Palut, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, iki eksikle hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi. Gaziantep FK'nin kalitesi yüksek oyunculara sahip olduğunu aktaran Palut, "O nedenle son derece dikkatli olmalıyız. Çok iyi mücadele etmemiz ve coşkulu oynamamız gerekiyor" dedi.

HEDEF ÜST SIRALAR

Yeşil beyazlı hoca, takımın konumuna ilişkin şöyle konuştu: Geçen seneki gibi erken kopmaların olacağını, zirve adaylarından bazı takımların çok erken yarış dışı kalacağını düşünmüyorum. Uzun süre 6-7 takımla yarışın süreceğini düşünüyorum. Bu da hem ligimizin kalitesi hem de yarışın daha izlenebilir ve heyecanlı olması adına güzel bir durum. Birçok takımın zirve mücadelesi vereceğini düşünüyorum. İnşallah istikrarlı bir gidişle üst sıraları hedefleyen bir takım olarak devam ederiz.