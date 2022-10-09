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Konya son nefeste

Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta, 4’te sıfır çeken Antalyaspor, Fernando’yla öne geçti. 90+6’da kaleci Alperen’in hatasını affetmeyen Kosta Rikalı stoper, Konyaspor’a hayat verdi

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Konya son nefeste

Süper Lig'de 4 maçtır puana hasret kalan ve kötü gidişatına son vermek isteyen Antalyaspor, üst sıraları hedefleyen formda Konyaspor'u ağırladı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada ilk yarı, iki takımın da karşılıklı ataklar geçildi. Akrepler'de Ömer Toprak ve Wright, net pozisyonlardan yararlanamadı. Anadolu Kartalı'nda ise Soner Dikmen, yakaladığı iki fırsatı değerlendiremeyince ilk devre golsüz sona erdi.

VAR VERDİ MAÇ BİTTİ

İkinci yarıya etkili başlayan Antalyaspor, 51'de golü buldu. Fernando'nun, füzesinde kaleci Sehic topu ağlarında gördü. 70'te Adriano, Sehic'e takıldı. 80'de Calvo'nun kafa şutu üst direkten döndü. 90+6'da ise Çekiçi'nin ortasında kaleci Alperen topu sektirdi. Topu önünde bulan Calvo ağları sarstı ancak ofsayt bayrağı kalktı. 3 dakikalık inceleme sonrası VAR'dan gol kararı çıktı ve Konya ekibi sevinirken, Akdeniz temsilcisi yıkıldı.

SEZONUN EN GEÇ GOLÜ

Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Calvo, Konyaspor'un bu sezon Süper Lig'deki en geç golünü 95.48'de Antalyaspor ağlarına gönderdi. Son dakikalarda Antalya kalesinde gol arayan 30 yaşındaki Kosta Rikalı stoper, Konferans Ligi'nde de bir kez ağları havalandırmıştı.

"1 PUAN BiZE ARTI OLDU"
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1 puanın mutluluğunu yaşıyor. İlhan Palut, "Son dakika golü atan için mutluluk verici, yiyen için gerçekten üzücüdür. Biz mutlu olan taraftık. Bir puan bu şartlarda bize artı oldu" dedi. Antalyaspor hocası Nuri Şahin ise şanssız bir şekilde galibiyet kaçırdıklarını belirtti.

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