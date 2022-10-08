Haberler Konyaspor İlhan Palut Antalyaspor maçı sonrası konuştu!

İlhan Palut Antalyaspor maçı sonrası konuştu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlanırken, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 20:50
İlhan Palut Antalyaspor maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Son dakika golü atan için mutluluk verici, yiyen için gerçekten üzücüdür. Biz bugün mutlu olan taraftık." dedi.

Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalya'nın zor bir deplasman olduğunu söyledi.

Mücadelenin ilk yarısının son derece dengeli geçtiğini anlatan Palut, ikinci yarı başında Antalyaspor'un kendilerinden 10-15 dakika daha istekli oynadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir hatamızdan buldukları golle 1-0 öne geçtiler. Daha sonraki bölüm bizim 1-0'ı telafi etme çabalarımızla geçip, oyuncu bazında mevkisel riskleri almamızla geçerken, Antalyaspor'un kontra atak girişimleri oldu. Biz de gol bulabilirdik, Antalyaspor da ikinci golü bulabilirdi. Bugün istatiksel manada, genel manada bizim takımın verileri daha iyi. Bugün takımımın özellikle ikinci yarı gösterdiği performanstan memnun değilim. Son dakikalarda çırpınışlar, uzun toplar, artık kaybedilmek üzere olan bir maçı kurtarmanın son arayışlarıydı. Tamamen bizim oyun kültürümüzden uzaklaştığımız dakikalardı ama ne gariptir golü de böyle bir anda bulduk. Biradan aldığımız bir puan tabii ki kazançtır. Son dakika golü atan için mutluluk verici, yiyen için gerçekten üzücüdür. Biz bugün mutlu olan taraftık. Bir puan bizim için bu şartlarda bize artı oldu. Daha iyi Konyaspor izletmeye çalışacağız."

Palut, mücadelenin son 10 dakikasının gergin geçtiğini sözlerine ekledi.

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