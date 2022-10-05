Haberler Konyaspor Hedefimiz 6'da 6

Hedefimiz 6'da 6

Ümraniye galibiyetiyle çıkışa geçen Anadolu Kartalı’nda İlhan Palut, Dünya Kupası’na kadar oynayacakları 6 maçta takımına 18 puan hedefi koydu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Hedefimiz 6'da 6

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray yenilgisini sahasında 1-0'lık Ümraniyespor galibiyetiyle telafi eden Konyaspor, üst sıralardan uzaklaşmamak için kolları sıvadı. Anadolu Kartalı'nda yeni hedef; Dünya Kupası nedeniyle 13 Kasım'dan sonra ara verilecek ligde 6'da 6 yapmak olacak. Teknik direktör İlhan Palut, bu hafta Antalyaspor deplasmanıyla birlikte galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini dile getirdi.

DEPLASMAN HAZIRLIĞI

Bu periyotta sahasında iki, deplasmanda dört maça çıkacak yeşil-beyazlılarda Palut, takımına çok güvendiğini belirtti. "Zor olanı başarıp iz bırakmalıyız" diyen başarılı teknik adamın oyuncularını, "Sahamızda G.Antep ve K.Paşa, deplasmanda Antalya, Adana Demir, Trabzon ve Kayseri maçları hedefimizi belirleyecek. Dünya Kupası arasına 18 puanla girecek kaliteye sahibiz. Taraftarımızla birlikte yine tarih yazacağız" diye motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

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