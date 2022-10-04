Konya’da Mami şov

Sahasında Ümraniyespor engelini tek golle aşan Konyaspor, zirve yarışına tutundu. Ümraniyespor galibiyetinde attığı golle başrolü oynayan, Sivasspor, Başakşehir ve Gaziantep FK maceralarının ardından sezon başında Konyaspor'a transfer olan Muhammet Demir, sezona çok iyi başlangıç yaptı. 30 yaşındaki milli forvet, bu sezon forma giydiği 12 maçta 5. golünü kaydetti.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 6 gol atan Demir, daha şimdiden geçen sezonun rakamına yaklaştı. Teknik direktör İlhan Palut da formda golcüsü için, "Muhammet, Konyaspor'u benimsedi ve aidiyet duygusu ile bağlı. Çok iyi profesyonel. İdmanlarda da her şeyini veriyor. Oyun yapımıza da uygun. Attığı goller Konyaspor'dan beklenilebilir goller" ifadelerini kullandı.