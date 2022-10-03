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Konya zirve aşkına

Anadolu Kartalı, ligin yenisi Ümraniyespor’u, bu sezon 4. kez fileleri havalandıran golcüsü Muhammet’le geçti. Yeşil-beyazlılar, son 6 maçta 5. galibiyetini alıp zirve yarışını sürdürdü

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Konya zirve aşkına

Ligin iddialı ekibi Konyaspor, ligin yenisi Ümraniye karşısında sürprize izin vermedi. Anadolu Kartalı, Muhammet'in 45+2'deki golüyle rakibini 1-0 yendi. Konya'da 59'da Calvo, kırmızı-beyazlılarda ise 84'te Umut'un golleri VAR'a takıldı. G.Saray yenilgisini telafi eden yeşil-beyazlılar, zirve yarışını sürdürürken, İstanbul ekibi ise ligde sonuncu sıradan kurtulamadı.

ÖNEMLİ 3 PUAN

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, üst sıralar adına önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Palut, "Taraftarımızla ilk maçımız, son maçımız olan şok maçı (Vaduz maçı) unutturabilmek adına da önemliydi" diye konuştu.

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