Konya zirve aşkına

Ligin iddialı ekibi Konyaspor, ligin yenisi Ümraniye karşısında sürprize izin vermedi. Anadolu Kartalı, Muhammet'in 45+2'deki golüyle rakibini 1-0 yendi. Konya'da 59'da Calvo, kırmızı-beyazlılarda ise 84'te Umut'un golleri VAR'a takıldı. G.Saray yenilgisini telafi eden yeşil-beyazlılar, zirve yarışını sürdürürken, İstanbul ekibi ise ligde sonuncu sıradan kurtulamadı.

ÖNEMLİ 3 PUAN

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, üst sıralar adına önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Palut, "Taraftarımızla ilk maçımız, son maçımız olan şok maçı (Vaduz maçı) unutturabilmek adına da önemliydi" diye konuştu.