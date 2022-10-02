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Konyaspor - Ümreniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Ümreniyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Ümreniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 12:00
Konyaspor - Ümreniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Konyaspor - Ümreniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Konyaspor ile Ümreniyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Ümreniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - ÜMRENİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Ümreniyespor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

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