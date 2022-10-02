Konyaspor Ümraniyespor maçı CANLI

Konyaspor ve Ümraniyespor, Süper Lig'in 8. haftasında, Konya'da karşı karşıya geliyor.

Konyaspor, alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmak istiyor. Ümraniyespor ise ligin son sırasında bulunuyor ve Konya deplasmanından puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Konyaspor - Ümraniyespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





KONYASPOR - ÜMRENİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Ümreniyespor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Bytyqi, Muhammet

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Serkan, Mrsic, Onur, Metehan, Bettaieb