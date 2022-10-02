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Arabam.Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut HangiKredi Ümraniyespor maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, "Bugün yaptıklarımızı kazanç olarak alarak, yapamadıklarımızın da farkında olarak bu çok değerli 3 puanı cebimize koyacağız" dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 20:57
Arabam.Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut HangiKredi Ümraniyespor maçı sonrası konuştu

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, birçok yönden kazanmaları gereken bir maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ligin üst sıralarında yer almak istediklerini vurgulayan Palut, "Lig her ne kadar ilerleyen haftalarda şekilleniyorsa da alınan her puan ligin sonlarına doğru bize yardımcı olacak. Konya'da bu sene ligin ilk maçını 8. haftaya geldiğimizde yapabildik. Seyircimizle gerçek anlamda ilk buluşmamızdı. O noktada da bizim için bu maçı kazanmak değerliydi. Maç öncesi maça bakışımız bu şekildeydi." dedi.

Maçın ilk yarısında kontrolü ellerinde tuttuklarını ama bunu net pozisyona çevirmekte çok da hünerli olmadıklarını vurgulayan Palut, "Bunun yanında rakibin de tabii pozisyonu yoktu ama çok değerli bir dakikada Muhammet ile golü bulduk. İkinci yarı dönem dönem top Ümraniyespor'daydı ama onların da net pozisyona girme yönünden sıkıntıları vardı. Biz burada daha etkili olabilirdik. Topa daha çok sahip olabilirdik. Daha çok geçiş imkanlarını rahat kullanabilirdik, efektif olabilirdik. Biz de bir şekilde bugün bu enerjiye, bu efektifliğe 2. yarı özellikle sahip değildik. Bugün yaptıklarımızı kazanç olarak alarak, yapamadıklarımızın da farkında olarak bu çok değerli 3 puanı cebimize koyacağız, hanemize yazdıracağız. Yarın itibarıyla da çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Palut, bir gazetecinin stadın yenilenen zeminiyle alakalı sorusunu ise "Yeni zeminde maçtan bir gün önce antrenman yaptık. Bugün son derece sağlıklı bir zeminde oynadık. Tabii ki hibrit çim bizim için farklı bir deneyim. Haftalar geçtikçe bu zemine adaptasyonumuz daha iyi olacaktır." diye yanıtladı

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