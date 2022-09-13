Konyaspor iddialı

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor kasırgası dinmiyor. Hatayspor engelini de 1-0'la aşan Anadolu Kartalı, transfer döneminin yıldızı Galatasaray'a konuk olacak. Ligde 6 hafta sonunda kalesinde gol görmeyen namağlup Konya ekibi, güçlü rakibi karşısında da serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray deplasmanında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, oyuncularıyla bire bir ilgilenirken, taktik çalışmalarda sarıkırmızılıların zayıf yönleri hakkında da bilgiler verip, takımını motive etmeye çalışıyor.



PUANLARLA BAŞLAMAK ÖNEMLİ

İlhan Palut, G.Saray karşısında da taktik disiplininden ödün vermeden 3 puan hedefiyle sahaya çıkacaklarını vurguladı. Lige puanlarla başlamanın önemli olduğunu belirten Palut, "Kazanmak güzel, İyi savunma yapmak her zaman güzel ama bir rekor kırmak için 0-0 kalacaksak 3-2 kazanmayı tercih ederim. İyi takım savunması yapalım, iyi mücadele edelim diye sürekli çalışıyoruz. Lige puanlarla başlamak son derece önemli. Kulüp tarihinin en iyisi olması bizi motive ediyor. Serimizi G.Saray karşısında da sürdürmek istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

İZİN BUGÜN BİTİYOR

Hatayspor karşılaşması sonrasında ara vermeden Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan Konyaspor, dünü izinli geçirdi. Anadolu Kartalı, bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray karşılaşması hazırlıklarına tekrardan başlayacak.