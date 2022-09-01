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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Transfer düşüncemiz yok

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynayacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Transferle ilgili de konuşan Palut, "Transfer düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 20:56
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Transfer düşüncemiz yok

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde her maçın önemli olduğuna işaret ederek, "Giresun özellikle iç sahada coşkuyla oynayan, saygı duyulması gereken bir ekip. Hazırlıklarımızı tamamlayıp oraya çok iyi mücadele etmeye ve iyi futbol oynamaya gideceğiz. İnşallah güzel bir maç olur ve bunun yanında da istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırsak çok mutlu oluruz." diye konuştu.

Palut, milli maç arasının, yeni alınan oyuncuların adaptasyonu ve sakatlıktan dönen futbolcuların takıma katılması anlamında fırsat olacağını dile getirdi.

Fenerbahçe galibiyetinin takımda rehavet oluşturmadığını vurgulayan Palut, "Güzel galibiyetlerden sonra mental olarak da çok iyi çalışmalıyız. İki günde futbol olarak bambaşka bir takım zaten olamayız ama mental olarak en güçlü şekilde Giresun'a gitmemiz lazım. İnşallah rehavet olmamasını diliyorum ve bunun çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı savunma oyuncusu Francisco Calvo da 1-0 kazandıkları Fenerbahçe galibiyetini unutmaları gerektiğini belirterek, "Önümüzde çok önemli bir Giresunspor maçı var. Rakibimize saygı gösteriyoruz, ciddiye alıyoruz. Bu maçta başarılı olmak için maksimum ciddiyetle oynayacağız. Oradan galip gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman

Öte yandan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

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