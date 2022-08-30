Konya destanı

Süper Lig'in dolu dizgin giden iki takımının mücadelesinde galip ayrılan taraf Konyaspor oldu. Ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe karşısında İlhan Palut'un öğrencileri baştan sona disipline sadık bir oyun tercih etti. Kanarya 10 kişi kaldıktan sonra topa sahip olan ama pozisyon bulamayan Konyaspor kendisi de eksilince daha iyi oynamaya başladı. 66'da Muhammet'in golüyle öne geçip son düdüğe kadar üstünlüğünü korudu. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'ye bu sezon ilk yenilgisini tattırdı. Konyaspor geçen sezon da Kanarya'yı evinde devirmişti. Twitter hesaplarından "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez" mesajı paylaşıldı.