Haberler Konyaspor Konya destanı

Konya destanı

Anadolu’nun köklü ekibi, Eskişehir’de oynanan maçta Kanarya’yı İstanbul’a eli boş gönderdi. Konyaspor müthiş bir zafer kazandı

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Konya destanı
Süper Lig'in dolu dizgin giden iki takımının mücadelesinde galip ayrılan taraf Konyaspor oldu. Ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe karşısında İlhan Palut'un öğrencileri baştan sona disipline sadık bir oyun tercih etti. Kanarya 10 kişi kaldıktan sonra topa sahip olan ama pozisyon bulamayan Konyaspor kendisi de eksilince daha iyi oynamaya başladı. 66'da Muhammet'in golüyle öne geçip son düdüğe kadar üstünlüğünü korudu. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'ye bu sezon ilk yenilgisini tattırdı. Konyaspor geçen sezon da Kanarya'yı evinde devirmişti. Twitter hesaplarından "Zaman değişir, mekan değişir, tarife değişmez" mesajı paylaşıldı.
DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig devinden sürpriz Mauro Icardi hamlesi! Galatasaray istemişti...
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin 'Nazende Sevgilim' performansı milyonlarca kez izlendi
Trabzonspor'da ayrılık! Resmi teklif geldi
Burak için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mame Diouf Konyaspor'a doğru!
Kale kapalı
DOLAR NE KADAR OLDU? 30 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 31 Ağustos Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
PLAN YAPANLAR DİKKAT! Bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 30 Ağustos 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United Antony'yi açıkladı! Manchester United Antony'yi açıkladı! 15:43
Fenerbahçe'de Maxi Gomez gelişmesi! Fenerbahçe'de Maxi Gomez gelişmesi! 15:08
Burak için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı" Burak için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı" 14:40
12 Dev Adam Gürcistan'da! 12 Dev Adam Gürcistan'da! 14:33
Sivasspor'da Karagümrük mesaisi! Sivasspor'da Karagümrük mesaisi! 14:31
F.Bahçe ve PSG'nin eski golcüsü futbolu bıraktı! F.Bahçe ve PSG'nin eski golcüsü futbolu bıraktı! 14:23
Daha Eski
Hakem kararlarının değerlendirileceği yayın başlıyor! Hakem kararlarının değerlendirileceği yayın başlıyor! 14:18
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni kulübü... Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni kulübü... 14:11
Filenin Efeleri'nde rakip Kanada! Filenin Efeleri'nde rakip Kanada! 13:48
Trabzonspor’da Peres’in durumu belli oluyor! Trabzonspor’da Peres’in durumu belli oluyor! 13:22
Trabzonspor'da ayrılık! Resmi teklif geldi Trabzonspor'da ayrılık! Resmi teklif geldi 13:17
Torreira Gaziantep FK maçın oynayacak mı? Belli oldu! Torreira Gaziantep FK maçın oynayacak mı? Belli oldu! 12:37