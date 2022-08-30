Kale kapalı

Konyaspor, ligdeki 4. maçında da gol yemedi. Yeşil-beyazlılar ilk 2 hafta Ankaragücü ve Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı. Geçen hafta İstanbulspor'u 4-0 ile geçmişti. Bu hafta da Fenerbahçe'yi yine gol yemeden 1-0'lık skorla mağlup etmeyi bildiler. Başakşehir ile birlikte gol yemeyen 2 takımdan biri.
Konyaspor, ligdeki 4. maçında da gol yemedi. Yeşil-beyazlılar ilk 2 hafta Ankaragücü ve Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı. Geçen hafta İstanbulspor'u 4-0 ile geçmişti. Bu hafta da Fenerbahçe'yi yine gol yemeden 1-0'lık skorla mağlup etmeyi bildiler. Başakşehir ile birlikte gol yemeyen 2 takımdan biri.