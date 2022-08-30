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Kale kapalı

Konyaspor, ligdeki 4. maçında da gol yemedi. Yeşil-beyazlılar ilk 2 hafta Ankaragücü ve Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı. Geçen hafta İstanbulspor'u 4-0 ile geçmişti. Bu hafta da Fenerbahçe'yi yine gol yemeden 1-0'lık skorla mağlup etmeyi bildiler. Başakşehir ile birlikte gol yemeyen 2 takımdan biri.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Kale kapalı
Konyaspor, ligdeki 4. maçında da gol yemedi. Yeşil-beyazlılar ilk 2 hafta Ankaragücü ve Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı. Geçen hafta İstanbulspor'u 4-0 ile geçmişti. Bu hafta da Fenerbahçe'yi yine gol yemeden 1-0'lık skorla mağlup etmeyi bildiler. Başakşehir ile birlikte gol yemeyen 2 takımdan biri.
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