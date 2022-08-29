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Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İlhan Palut: Genel olarak daha iyiydik

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Palut, "Genel olarak biz bugün daha iyiydik. Daha çok istedik. Oyuncularım mücadelelerin karşılığı olan galibiyeti aldılar bunun için de mutluyum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:08
Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İlhan Palut: Genel olarak daha iyiydik

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Palut, "Genel olarak biz bugün daha iyiydik. Daha çok istedik. Oyuncularım mücadelelerin karşılığı olan galibiyeti aldılar bunun için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

İlhan Palut: Mağlup olmayan iki takım vardı. Biz bütün çalışmalarımızı 3'lü savunmasını karşılamaya yönelik yaptık. Maçın başında da kendi oyunumuzu oynayacağız demiştim. 11'e 11 bölümde de bu aynıydı, hatta Fenerbahçe eksik kalınca bir anda karşılama dengemiz bozuldu.

11'e 11'de fazla sabırlıydık orada tempoyu arttırıp orada skor avantajını alabilirdik. Genel olarak biz bugün daha iyiydik. Daha çok istedik. Rakibi tebrik ediyorum, yoğun bir trafikteler, Avrupa'da devam ediyorlar. Onlara da başarılar. Oyuncularım mücadelelerin karşılığı olan galibiyeti aldılar bunun için de mutluyum.

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