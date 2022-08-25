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Konyaspor’da M’Poku ayrıldı

arabam.com Konyaspor'da son dönemlerde kadroda düşünülmeyen Paul- José M'Poku ile yollar ayrıldı. 30 yaşındaki Demokratik Kongolu on numara sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında, "Herkese selam. Konyaspor ile olan sözleşmemi haklı nedenle feshetme kararı aldığımı bilmenizi isterim" derken, teknik direktör İlhan Palut'a, takım arkadaşlarına ve Konyaspor taraftarlarına teşekkür etti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Konyaspor’da M’Poku ayrıldı
arabam.com Konyaspor'da son dönemlerde kadroda düşünülmeyen Paul- José M'Poku ile yollar ayrıldı. 30 yaşındaki Demokratik Kongolu on numara sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında, "Herkese selam. Konyaspor ile olan sözleşmemi haklı nedenle feshetme kararı aldığımı bilmenizi isterim" derken, teknik direktör İlhan Palut'a, takım arkadaşlarına ve Konyaspor taraftarlarına teşekkür etti.
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