Konya’da Sehic duvarı aşılmıyor

Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor deplasmanından zaferle ayrılarak ilk 3 puanını alan Konyaspor, kalesini yine gole kapatmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, ilk iki mücadeleyi de Ankaragücü ve Başakşehir'e karşı gol yemeden tamamlamıştı. Konyaspor'un başarılı kalecisi İbrahim Sehic, bu başarıda büyük pay sahibi oldu. 3 karşılaşmada da 90'ar dakika forma giyen Bosna Hersekli eldiven, kalesine gelen toplam 10 şutta gole izin vermedi. 33 yaşındaki file bekçisi, performansıyla güven verdi. Sehic, geçen yıl ligde 37 maçta kaleyi korumuştu. 45 gol yerken; 12 karşılaşmada ise kalesini kapatmıştı.