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Konyaspor Vaduz UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme rövanş mücadelesi A Spor'dan canlı yayınlanacak

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, 3. ön eleme turunda Vaduz ile karşı karşıya gelecek. Vaduz ile deplasmanda 1-1'lik skorla dönen temsilcimizin rövanş mücadelesi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 09:03
Konyaspor Vaduz UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme rövanş mücadelesi A Spor'dan canlı yayınlanacak

Arabam.com Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Vaduz ile karşı karşıya gelecek. Vaduz'la ilk maçta 1-1 berabere kalan Anadolu Kartalı, saat 20.00'de tur için sahaya çıkacak. Turu geçerse Neftçi (Azerbaycan)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Temsilcimiz, her türlü galibiyette tur atlayacak. Beraberlikte ise 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Uzatmalarda da durum değişmezse penaltılar tur atlayan takımı belirleyecek. Konyaspor'un evinde oynayacağı rövanş mücadelesi 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma canlı olarak A Spor ekranlarından verilecek.

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