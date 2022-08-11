arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Vaduz maçını değerlendirdi!

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde arabam.com Konyaspor Vaduz ile karşılaştı.

Yeşil-beyazlılar Vaduz'a 4-2'lik skorla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Müsabaka sonrası Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Palut, "Maça golle başladık ancak üst üste basit goller yedik. Bir şeye dayandırabileceğim bir skor değil." ifadelerini kullandı.

İŞTE İLHAN PALUT'UN AÇIKLAMALARI

"Maça golle başladık ancak üst üste basit goller yedik. Bir şeye dayandırabileceğim bir skor değil. Bizim alt seviyemiz ancak çok iyi mücadele eden bir takıma elendik. Konyaspor camiasından ben takımım adına özür diliyorum. Kenetlenip yolumuza devam edeceğiz"

"Bu oyuncularla bir çok mücadeleden başarıyla ayrıldık. Bugün futbol adına kötü bir gün geçirdik. Bugün zamanı mıydı? Asla. Futbol her şeye açık. Böyle bir oyun"