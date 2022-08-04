Haberler Konyaspor VADUZ - KONYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta?

VADUZ - KONYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Konyaspor deplasmanda Vaduz ile karşılaşacak. Bate Borisov karşısında harika bir futbol sergileyen ve turu rahat atlayan Konyaspor, Vaduz karşısında da galibiyet arayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 11:00
VADUZ - KONYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta?

Vaduz - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz arabam.com Konyaspor, 3. ön eleme turunda Vaduz ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? arabam.com Konyaspor maçı saat kaçta?

VADUZ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vaduz - Konyaspor maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21:00 A Spor'da canlı yayınlanacak.

VADUZ - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

VADUZ KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Vaduz: Büchel, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunahan, Gajic, Ulrich, Fehr, Dobras, Sutter

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calho, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Muhammet

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