VADUZ KONYASPOR MAÇI A SPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman? Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vaduz - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz arabam.com Konyaspor, 3. ön eleme turunda Vaduz ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? arabam.com Konyaspor maçı saat kaçta?

VADUZ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vaduz - Konyaspor maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21:00 A Spor'da canlı yayınlanacak.

VADUZ - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

VADUZ KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Vaduz: Büchel, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunahan, Gajic, Ulrich, Fehr, Dobras, Sutter

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calho, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Muhammet