Haberler Konyaspor VADUZ KONYASPOR MAÇI A SPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman? Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VADUZ KONYASPOR MAÇI A SPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman? Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, Bate Borisov'u elemiş ve adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı. Konyaspor deplasmanda Vaduz ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman? Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 20:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 20:50
VADUZ KONYASPOR MAÇI A SPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı ne zaman? Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vaduz - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz arabam.com Konyaspor, 3. ön eleme turunda Vaduz ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? arabam.com Konyaspor maçı saat kaçta?

VADUZ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vaduz - Konyaspor maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21:00 A Spor'da canlı yayınlanacak.

VADUZ - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

VADUZ KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Vaduz: Büchel, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunahan, Gajic, Ulrich, Fehr, Dobras, Sutter

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calho, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Muhammet

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