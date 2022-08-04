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VADUZ KONYASPOR MAÇI A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Vaduz Konyaspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor, 3. ön eleme turunda Vaduz'a konuk olacak. Konyaspor, deplasmanda iyi bir sonuç alarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Vaduz Konyaspor maçı saat kaçta?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 15:30
VADUZ KONYASPOR MAÇI A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Vaduz Konyaspor maçı saat kaçta?

Vaduz - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz arabam.com Konyaspor, 3. ön eleme turunda Vaduz ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Vaduz - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? arabam.com Konyaspor maçı saat kaçta?

VADUZ - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vaduz - Konyaspor maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 21:00 A Spor'da canlı yayınlanacak.

VADUZ - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

VADUZ KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Vaduz: Büchel, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunahan, Gajic, Ulrich, Fehr, Dobras, Sutter

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calho, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Endri Çekiçi, Bytyqi, Muhammet

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