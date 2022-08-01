Konya’ya Ekuban

Başkan Fatih Özgökçen'in "Belli bir aşamaya geldi" dediği santrfor transferinde Anadolu Kartalı'nın gündemindeki ismin Caleb Ekuban olduğu öğrenildi. Geçen sezon da gündeme gelen İtalyan ekibi Genoa'da oynayan Trabzonsporlu eski golcü için görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi. Genoa'nın Serie B'ye düşmesinin ardından transfer tekliflerini değerlendirmeye alan 28 yaşındaki santrforun, en parlak dönemini yaşadığı Türkiye'ye yeşil-beyazlı formayla tekrar geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi. İtalyan ekibinde mutsuz olan ve geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada boy gösteren Ganalı yıldız forvet, 2 gol, 2 asist kaydetti.