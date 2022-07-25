Ülke puanı Konya’dan

Bate'yi 3-0 ile geçen Konyaspor, ülke puanına en çok katkı sağlayan ekip oldu. Anadolu Kartalı, ülke puanına 200 puanlık değer katarken, rakipleriyle berabere kalan F.Bahçe ve Başakşehir ise 100'er puanlık değer kazandırdı. Türkiye'nin bu sezonki mevcut puanı 400'e yükseldi.
Bate'yi 3-0 ile geçen Konyaspor, ülke puanına en çok katkı sağlayan ekip oldu. Anadolu Kartalı, ülke puanına 200 puanlık değer katarken, rakipleriyle berabere kalan F.Bahçe ve Başakşehir ise 100'er puanlık değer kazandırdı. Türkiye'nin bu sezonki mevcut puanı 400'e yükseldi.