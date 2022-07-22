Konya fişi çekti

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında karşılaştığı BATE Borisov'u 3-0 yenerek tur kapısını araladı. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Konya'da seyircisiz oynanan maçta temsilcimiz 40'ta 10 kişi kalmasına rağmen müthiş bir oyun ortaya koydu. Yeşilbeyazlılar, 38. dakikada Bytyqi ile gol perdesini açtı ve 1-0 öne geçti. 40. dakikada Uğurcan Yazğılı ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

10 KİŞİYLE KAZANDI

58'DE Michalak, Konyaspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 90+5. dakikada ise Muric skoru belirleyen golü ağlara gönderdi. Konyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, 28 Temmuz Perşembe günü yine Konya'da bu kez yeşil-beyazlı taraftarların önünde oynanacak rövanş için büyük avantaj yakaladı. Konyaspor, BATE'yi elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Koper- Vaduz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

5 YENİ TRANSFER OYNADI

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Palut, yeni transferlerden Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı ve Francisco Calvo'ya ilk 11'de şans verdi. Diğer yeni transferler Domagoj Pavicic, Robert Muric ve Yasir Subaşı yedek soyundu. Pavicic ve Muric sonradan oyuna girdi. Rijeka'dan alınan Hırvat forvet Muric, 90+5'te üçüncü golü attı.