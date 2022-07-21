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BATE KONYASPOR CANLI İZLE 📺 | Bate Borisov - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta?

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlardan biri olan Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Belarus temsilcisi Bate Borisov ile kozlarını paylaşacak. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, kazanarak rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 12:14
BATE KONYASPOR CANLI İZLE 📺 | Bate Borisov - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Konyaspor, Belarus temsilcisi Bate Borisov ile kozlarını paylaşacak. 2. ön eleme turunda oynayacak olan Konyaspor, 3. ön eleme turu için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BATE BORISOV - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bate Borisov ile Konyaspor arasında oynanacak müsabaka 21 Temmuz Perşembe saat 22:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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BATE BORISOV - KONYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Bate Borisov: Scherbitski, Bordachev, Filipovic, Malkevich, Sazontchik, Bocherov, Nechaev, Bessmertny, Gromyko, Milic, Oreshkevich

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Uğurcan Yazğılı, Michalak, Amilton, Cikalleshi

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Bate - Konyaspor maçı saat kaçta?
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